Arthur Aguiar faz tatuagem com o nome de Maíra Cardi no peito

Arthur Aguiar mostrou novas tatuagens e uma delas foi em homenagem a sua mulher, Maíra Cardi. Foto: Instagram/@arthuraguiar

Arthur Aguiar compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, suas três novas tatuagens. Entre elas, está uma com o nome da sua mulher, Maíra Cardi, no peito.

No vídeo da publicação, ele disse que já estava com essa ideia dentro do Big Brother Brasil e que se segurou para não contar. "Eu saí da casa já decidido a fazer."

O ex-BBB também tatuou o nome da filha, Sophia, no pulso. No pingo da letra i do nome dela, ele desenhou um ponto de luz em homenagem aos fãs.

"Se a Sophia é o maior presente que Deus me deu, achei que fazia sentido colocar um ponto de luz saindo de dentro dela. Sintam-se parte da minha família, vindo do ponto mais importante do meu coração", escreveu.

A terceira tatuagem é uma mensagem religiosa no pescoço. Assista ao vídeo: