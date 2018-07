'Arraiá' da Anitta recebe famosos para noite de festa

Foi vestida de noiva e com uma animação contagiante que Anitta recebeu os amigos para uma festa julina em sua casa, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 18. A cantora compartilhou no Instagram diversos momentos ao lado de amigos, como o casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Fernanda Paes Leme, Nego do Borel e Léo Fuchs.

Durante a festa, rolou até o “casamento” da anfitriã com seu marido, o empresário Thiago Magalhães. Os votos de matrimônio foram reforçados com a presença de Eri Johnson como padre.

Confira alguns cliques da festa:

Uma publicação compartilhada por Thiago Magalhães (@thiagomaga21) em 19 de Jul, 2018 às 6:26 PDT

Arraiá com a noivinha @anitta ❤️ Uma publicação compartilhada por Léo Fuchs (@leo_fuchs) em 18 de Jul, 2018 às 8:38 PDT

