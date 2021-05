Arón Piper, o Ander de ‘Elite’, vem ao Brasil para gravar música com Kevinho e Jottapê

Elenco da série Elite na 4ª temporada. Arón Piper, o primeiro em pé da direita para a esquerda. Foto: Netflix/ Divulgação

O ator e músico Arón Piper, mais conhecido pelo personagem Ander na série Elite, chegou no Brasil nesta sexta-feira, 28, para gravar música e, possivelmente também, um clipe com Kevinho e Jottapê.

Após especulações nas redes sociais na quinta-feira, 27, o cantor Jottapê confirmou a parceria em uma postagem no feed do seu Instagram com a foto dos três músicos, o trend topic do Twitter com a menção a Arón Piper, com a legenda “eu não ia falar desse feat, mas…”, e marcando os colegas do futuro feat.

O cantor Kevinho também publicou em sua conta do Instagram um stories com uma montagem dos três cantores e escreveu: “Parece que vocês já descobriram nosso segredo né Brasil?! Aguardem que vai ter hit internacional”.

O astro de Elite ainda não se manifestou sobre a parceria, mas sua chegada no Aeroporto de Guarulhos já animou os fãs. Vale lembrar que Piper e Jottapê são funcionários da mesma empresa, ambos trabalham para a Netflix, nas séries Elite e Sintonia, respectivamente.

A série Elite, inclusive, tem estreia da 4ª temporada no próximo mês, no dia 18 de junho, na Netflix. Enquanto a brasileira Sintonia foi renovada para 2ª temporada e tem previsão de lançamento ainda para 2021, mas sem data confirmada.