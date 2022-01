Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver finalizam divórcio após 10 anos

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver em dezembro de 2006. Foto: Steve Yeater/AP Photo

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver finalizaram oficialmente o divórcio, mais de dez anos após o início do processo. Documentos de um tribunal apresentados na terça-feira, 28, mostraram que um acordo final havia sido alcançado entre o astro de Exterminador do Futuro e a jornalista norte-americana.

Os dois se casaram em 1986 e tiveram quatro filhos juntos.

Shriver, sobrinha do presidente norte-americano assassinado John F. Kennedy, pediu a separação em 2011 após o marido terminar o mandato como governador da Califórnia e admitir que teve um filho com a governanta do casal 14 anos antes.

A revelação desencadeou um frenesi nos tablóides, mas ambos lidaram com o divórcio em silêncio e sem fazer acusações no tribunal ou em público.

Por isso, não está claro por que o processo demorou tanto, uma vez que não houve ações públicas tomadas no caso entre 2011 e a retomada das ações judiciais em junho.

Os detalhes financeiros do acordo foram mantidos em sigilo e como os quatro filhos do casal são agora todos adultos, não há pensão para eles ou custódia. Os papéis do acordo dizem que nenhum dos dois deve ao outro qualquer pensão alimentícia, mas ambos se reservam o direito de buscá-lo no tribunal no futuro. /Reuters e AP