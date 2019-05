Arnold Schwarzenegger é agredido durante evento na África do Sul; assista

O ator e fisiculturista Arnold Schwarzenegger, em evento na África do Sul. Foto: Instagram/@schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, de 71 anos, foi atingido pelas costas, literalmente, em um evento na África do Sul neste sábado, 18. O ator levou um chute enquanto fazia selfie com fãs em um ginásio de esportes.

“Obrigado por suas preocupações, mas não há nada para se preocupar. Eu pensei que estava apenas sendo empurrado pela multidão, o que acontece muito. Eu só percebi que fui chutado quando vi o vídeo, como todos vocês. Estou feliz que o idiota não tenha interrompido o meu Snapchat”, publicou Schwarzenegger no perfil oficial dele no Twitter e Instagram. O vídeo da agressão foi compartilhado pelo próprio ator.

Ele está na África do Sul para promover o Arnold Classic, evento de fisiculturismo. “Nós temos 90 esportes aqui na África do Sul no @ArnoldSports e 24 mil atletas de todas as idades e habilidades inspirando todos nós a sair do sofá. Vamos colocar esse holofote sobre eles”, concluiu.

Assista ao vídeo: