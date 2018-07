Arnold Schwarzenegger anda de bicicleta em ciclovias de São Paulo

Arnold Schwarzenegger no evento Arnold Classic em São Paulo. Foto: REUTERS/Nacho Doce

No último final de semana, Arnold Schwarzenegger esteve em São Paulo para participar do Arnold Classic 2017, um dos principais eventos de nutrição e bodybuilding do mundo. Durante sua estadia na cidade, ele aproveitou para pedalar nas ciclovias.

Gente como a gente, o ex-governador da Califórnia passou pela ciclovia na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, na zona sul da capital, e também por parques da cidade. Confira algumas fotos: