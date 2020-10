Arnaldo Antunes relembra época de Titãs: 'o que mais dá saudade é a gente compondo junto'

Arnaldo Antunes Foto: Gabriela Bilo/Estadão

O músico Arnaldo Antunes será o entrevistado do Conversa com Bial que vai ao ar na próxima sexta-feira, 2. Aos 60 anos, o cantor falou sobre as saudades que sente do período em que integrou o grupo Titãs.

"Acho que a lembrança que mais dá saudade é a gente compondo junto. A gente tinha uma coisa de compor o tempo todo, dentro do ônibus, no quarto de hotel, no camarim... Era uma parceria muito espontânea e era gostoso fazer música com os Titãs", contou.

No Conversa com Bial, Arnaldo Antunes também assistirá participações que fez em programas de apresentadores como Chacrinha e Hebe Camargo, além de entrevistas que deu à TV ao longo das décadas.

No próximo sábado, Às 19h, o cantor faz uma live.