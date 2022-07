Armie Hammer é visto trabalhando como vendedor após acusações de canibalismo e assédio sexual

O ator Armie Hammer foi visto trabalhando como vendedor em um escritório de turismo após denúncias de abuso sexual. Foto: Carlo Allegri/ Reuters

O ator Armie Hammer foi visto trabalhando como vendedor em um escritório de turismo nas Ilhas Cayman, onde vive atualmente. Segundo o site TMZ, um possível cliente fotografou o ex-astro de Hollywood enquanto ele oferecia um pacote de viagens para um casal.

Divulgadas pelo TMZ, as imagens em que o ator aparece no escritório foram tiradas no mês de junho. Ainda segundo o homem ouvido pelo site, Hammer tentava vender um pacote de cerca de US$ 21 mil (aproxinadamente R$ 110 mil), que dava direito a uma semana de hospedagem por ano durante uma década.

Os representantes do ator, no entanto, negaram a informação de que ele estaria trabalhando no escritório e disseram que ele apenas visitou o amigo, dono da empresa.

Conhecido por estrelar o filme Me Chame Pelo Seu Nome (2017) e a série Gossip Girl, o ex-astro de Hollywood se envolveu em uma série de acusações de assédio sexual, estupro e canibalismo em 2021.

Apesar de se declarar inocente, no segundo semestre de 2021, o ator se internou em uma clínica de reabilitação, onde foi buscar tratamento.