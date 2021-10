Armeira de 'Rust' diz que produtores desautorizaram medidas de segurança

Ator Alec Baldwin em foto de junho deste ano. Foto: Angela Weiss / AFP

LOS ANGELES - A responsável por supervisionar as armas usadas na rodagem do faroeste Rust disse que produtores permitiram um set de filmagem "inseguro" e rejeitaram seus pedidos de treinamento e outras medidas antes de o ator Alec Baldwin balear uma cinegrafista fatalmente por acidente.

Os advogados de Hannah Gutierrez, de 24 anos, emitiram o primeiro comunicado em seu nome na noite de quinta-feira, uma semana depois dos disparos de Baldwin que mataram Halyna Hutchins no set de Rust nos arredores de Santa Fé, no Estado norte-americano do Novo México.

A segurança é a "prioridade número um" de Gutierrez, que foi contratada como armeira e mestre-assistente de objetos cênicos, de acordo com o comunicado dos advogados Jason Bowles e Robert Gorence.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins Foto: Jeff Vespa/Vespa Pictures/ Reuters

Ocupar as duas funções "tornou extremamente difícil se concentrar em seu trabalho como armeira", disse o comunicado, acrescentando que Gutierrez batalhou para conseguir treinamento, dias de manutenção de armas e o devido tempo para preparar cenas com disparos.

Gutierrez "acabou sendo desautorizada pela produção e por seu departamento", disseram seus advogados.

"Todo o set de produção se tornou inseguro devido a vários fatores, inclusive a falta de reuniões de segurança", acrescentaram. "Isto não foi culpa de Hannah."

Autoridades de Santa Fé estão investigando o incidente e dizem não ter descartado acusações criminais. A questão central é como uma munição real foi parar no revólver Colt usado por Baldwin.