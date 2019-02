Arlindo Cruz tenta comer sozinho quase dois anos após sofrer AVC; assista

Arlindo Cruz teve sua primeira foto divulgada desde a internação Foto: Instagram/@arlindinhooficial

Arlindo Cruz recebe o apoio da família e de uma equipe de médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e fisioterapeutas para tentar se recuperar das sequelas deixadas pelo AVC hemorrágico que sofreu há um ano e sete meses.

Na sexta-feira, 1, Arlindinho, filho do sambista, compartilhou um vídeo em que o pai aparece tentando comer um pedaço de carne pela primeira vez sozinho.

“Mãe, você é a prova de que devemos sempre acreditar em nossos sonhos. Você nunca desistiu dele. E, pai, Deus está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Eu acredito no milagre! Meu pai está conseguindo”, escreveu na legenda do vídeo publicado no perfil dele no Instagram.

Em novembro do ano passado, Arlindo Cruz mexeu a boca pela primeira vez desde o AVC. Arlindinho relatou na época um episódio em que o médico do pai disse que Arlindo não teria mais condições de voltar a falar ou mexer a boca. “Minha mãe retrucou: ‘Ele vai voltar a falar sim, ele vai abrir a boca, ele vai comer’. Então, 20 dias atrás, ele voltou a mexer a boca. O médico pediu desculpas”, revelou Arlindinho na ocasião.

Assista ao vídeo: