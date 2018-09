Ariana Grande recebe apoio de fãs após fazer desabafo no Twitter

Um desabafo feito pela cantora Ariana Grande na última quinta-feira, 27, deixou alguns de seus fãs preocupados no Twitter.

"Posso por favor ter só um um dia ok? Só um. Por favor. Estou tão cansada, por favor", escreveu a cantora.

Após receber diversas mensagens de apoio, Ariana agradeceu: "Obrigado por me amarem tanto, eu não mereço isso".

Na sequência, seus fãs criaram a hashtag #ArianadeservesTheWorld, o equivalente a "Ariana merece o mundo", em português, com frases e imagens motivacionais destinados à cantora.

Confira abaixo as publicações feitas por Ariana Grande e algumas mensagens enviadas pelos fãs:

can i pls have one okay day. just one. pls.