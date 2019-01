Ariana Grande mostra erros e cenas deletadas de 'Thank U, Next'

A cantora Ariana Grande. Foto: Instagram / @arianagrande

Ariana Grande lançou a música Thank U, Next (assista aqui) no fim de 2018 e já conquistou mais de 229 milhões de visualizações no YouTube em menos de dois meses. O clipe também foi o mais rápido a chegar em 100 milhões de visualizações na história do site.

Diante do sucesso, a cantora lançou na quinta-feira, 3, um vídeo com os erros de gravação do clipe principal.

Antes de mostrar os bastidores, Ariana mostra uma cena que não estava presente na versão final do clipe, com a atriz Jennifer Coolidge (a Janine Stifler, de American Pie), que interpreta a manicure Paulette. Ariana a leva a um trailer, onde o ex-namorado de Paulette mora, e pede a guarda do cachorro dos dois.

Assista: