Ariana Grande machuca a mão em gravação de programa e brinca com o ferimento

Ariana Grande. Foto: Dave Hogan/One Love Manchester via Reuters

Ariana Grande chamou a atenção dos fãs com uma foto de sua mão enfaixada após tê-la machucado na terça-feira, 7.

O incidente aconteceu durante a gravação do programa de televisão norte-americano Carpool Karaoke do The Late Late Show, apresentado por James Corden.

Ela publicou o incidente no story do seu perfil no Instagram, ostentando o seu anel de noivado de cem mil dólares, presenteado pelo noivo Pete Davidson.

Ariana Grande caminhava exibindo a mão com a atadura e o seu anel luxuoso de noivado. Foto: Instagram / @arianagrande

A cantora levou o fato na brincadeira e escreveu sobre as fotos: "sou uma idiota", "sangrando e sorrindo". Os internautas se mostraram preocupados e curiosos com o machucado da cantora.

but i LOVE my bandage it looks sick @JKCorden i’ll be ok one day pic.twitter.com/uBABjvksVP — Ariana Grande (@ArianaGrande) 7 de agosto de 2018

Em um dos comentários, uma usuária perguntou se ela se divertiu mesmo com o imprevisto, e Ariana respondeu: "meu Deus, que fofa. Foi muito divertido e eu amo o meu curativo. É tão legal. Eu vou sentir falta quando eu me curar". Veja abaixo.

omg cute. yes, tons of fun. and i love my bandage it’s so cool, i will miss it when i heal. https://t.co/kc0i40YJRG — Ariana Grande (@ArianaGrande) 7 de agosto de 2018

A participação de Ariana Grande foi revelada por James Corden na segunda-feira, 6, após o apresentador tuitar uma foto com as letras da nova música dela, a No Tears Left to Cry. Confira.

A cantora já participou do Carpool Karaoke em agosto de 2017. Na aparição, ela cantou junto ao ator Seth MacFarlane, do musical Little Shop of Horrors.