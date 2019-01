Ariana Grande lançará álbum ‘Thank U, Next’ em fevereiro

A cantora Ariana Grande na cena do clipe da música 'Thank U, Next'. Foto: Youtube/Ariana Grande

Ariana Grande revelou, no perfil oficial dela no Instagram, a lista completa com os nomes das músicas do novo álbum Thank U, Next e a data oficial de lançamento: 8 de fevereiro.

Depois de Sweetner, o novo disco terá 12 faixas, incluindo a já lançada Thank U, Next e 7 Rings. O trabalho não conta com participações especiais.

No início do ano, a cantora lançou na quinta-feira, 3, um vídeo com os erros de gravação do clipe principal.

