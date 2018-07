Ariana Grande faz visita surpresa a feridos do atentado, em hospital

Em sua conta oficial no Instagram, Ariana Grande publicou foto ao lado de uma de suas fãs que ficou ferida no atentado após o show em Manchester Foto: Reprodução/ Instagram/ @arianagrande

A cantora pop Ariana Grande fez, na manhã deste sábado, 3, uma visita surpresa a crianças e adolescentes que ficaram feridos no ataque terrorista realizado ao final de uma apresentação sua, no último dia 22 de maio.

A norte-americana foi ao Royal Manchester Children's Hospital, em Manchester, e divulgou uma foto com uma das fãs em sua conta oficial no Instagram, onde tem 107 milhões de seguidores. Até a publicação desta matéria, o post, que tinha na legenda somente um emoji de coração, já tinha mais de 3,9 milhões de curtidas.

Outras imagens publicadas na mesma rede social mostravam a cantora abraçada ao lado de outras crianças.

Peter Mann, cuja filha ficou ferida no incidente, publicou em sua página no Facebook algumas fotos do encontro da garota com Ariana. "Isso significa mais para nós do que tudo o que as coisas maravilhosas que as pessoas fizeram nessa semana. Quando sua filha pergunta, ao final da segunda cirurgia: 'a Ariana está ok?' (Estou) tão feliz que ela veio que eu poderia explodir. Nunca vi Jaden tão feliz. Até chorei novamente", escreveu na legenda das fotos.

Ariana Grande retornou a Manchester para o show beneficente em homenagem às vítimas do atentado, que será realizado no estádio de críquete Old Trafford. A apresentação contará com as participações de Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Niall Horan, Miley Cyrus e Little Mix.

O dinheiro arrecadado com os ingressos será destinado às famílias das vítimas do ataque terrorista, que aconteceu no último dia 22 de maio, na Manchester Arena, matando 22 pessoas e deixando outras 116 feridas. No dia seguinte, o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do atentado./ COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA ASSOCIATED PRESS

