Ariana Grande faz tatuagem para homenagear vítimas de Manchester, segundo jornal

Cantora realizou show beneficente neste domingo, 4 Foto: Brendan McDermid / Reuters

Ariana Grande segue fazendo homenagens às vítimas do atentado de Manchester, que deixou 22 mortos no dia 22 de maio.

Segundo o jornal The Sun, a cantora saiu com sua equipe do show beneficente 'One Love Manchester' neste domingo, 4, para logo em seguida tatuar uma abelha, símbolo da cidade. Um de seus dançarinos também teria feito o mesmo desenho.

O inseto representa a classe trabalhadora de Manchester desde a Revolução Industrial.