Ariana Grande estará em 'Turnê da Fenda', do jogo Fortnite

Ariana Grande será principal atração de turnê no Fortnite Foto: EpicGames

Ariana Grande será a principal atração da Turnê da Fenda, que ocorre dentro do jogo Fortnite, a partir do dia 6 de agosto.

O evento trará os grandes sucessos da cantora em momentos do Battle Royale, que atualmente tem Alien como temática.

"Trabalhar com a Epic e a equipe de Fortnite para dar vida à minha música dentro do jogo foi muito divertido e uma honra. Mal posso esperar para me juntar aos meus fãs e ver todas as suas reações a uma viagem mágica e inesquecível para novas realidades", afirmou a artista.

No perfil oficial do Fortnite no Twitter, a Epic Games fez um 'esquenta' com os internautas. "Tentando encontrar a galera na Turnê da Fenda na sexta-feira, e depois no sábado. E domingo também! Chama os amigos e assista à Turnê da Fenda com @ArianaGrande a partir das 19h BRT de 6 de agosto! #RiftTour".

Assista ao vídeo: