Ariana Grande e Ryan Seacrest passam por 'climão' em entrevista

Foto: Divulgação

Ariana Grande não ficou nada feliz com a tentativa de Ryan Seacrest de fazâ-la falar sobre um possível relacionamento com Mac Miller. Durante entrevista de rádio, o apresentador mencionou uma foto postada por Ariana no Instagram com a legenda 'baabyyy', na qual ela abraça Mac Miller.

baabyyy Uma foto publicada por Ariana Grande (@arianagrande) em Set 6, 2016 às 4:28 PDT

"Eu vi que você confirmou o relacionamento com Mac Miller no Instagram", disse Seacrest. "Foi isso que eu fiz? É isso que o Instagram significa para você agora? Ok, mundo, vamos lá, vamos ver", rebateu Ariana.

O apresentador afirmou que, ao postar a foto, ela havia confirmado o relacionamento. Ariana não gostou e Seacrest disse que era apenas uma pergunta. "Você fez uma constatação, não uma pergunta”, rebateu a cantora. Ele tentou consertar e perguntou se ela confirmava a informação.

Ariana já estava bastante irritada com a insistência e respondeu: "Bom dia, gente. Eu estou ao vivo aqui no Ryan Seacrest. É muito cedo para isso. Se eu postei algo, significa que era uma coisa que eu estava disposta a compartilhar naquele momento. Mas isso não significa que você, Ryan Seacrest, com milhões de ouvintes tem direito a mais informações.”

Assista a um trecho da entrevista (em inglês):