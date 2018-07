Ariana Grande é nomeada cidadã honorária de Manchester 

Ariana Grande no show 'One Love Manchester' Foto: Dave Hogan/Handout via REUTERS

Ariana Grande foi oficialmente nomeada cidadã honorária de Manchester depois do show que fez para arrecadar fundos para as vítimas do atentado. A decisão, tomada nesta quarta-feira, 12, foi unânime entre os conselheiros da cidade.

No dia 22 de maio, durante uma apresentação da cantora na cidade, um terrorista explodiu uma bomba e matou 22 pessoas, entre elas, crianças. Treze dias depois, Ariana voltou à Manchester para fazer o show One Love Manchester, do qual diversos artistas participaram, como Coldplay, Katy Perry e Justin Bieber.

A apresentação arrecadou quase 3 mil libras e todos os fundos foram revertidos para os feridos e famílias das vítimas. Ariana também fez uma visita às crianças que foram feridas no ataque e ainda estavam internadas no hospital.

Segundo o The Guardian, o líder do conselho, Sir Richard Leese, descreveu a cantora como uma "jovem americana que eu entenderia se quisesse nunca mais ver esse lugar de novo". "Mas não, em vez disso, como uma artista, ela estava determinada a não se apresentar novamente até voltar à Manchester e cantar."

Leese ainda explicou que, por Ariana ter ajudado a arrecadar milhões para o fundo We Love Manchester Emergency, ele propôs que ela fosse considerada uma cidadã honorária.