Ariana Grande e Justin Bieber lançarão música para ajudar profissionais que atuam na pandemia

Ariana Grande e Justin Bieber. Foto: Eduardo Munoz/Reuters | Danny Moloshok/Reuters

Ariana Grande e Justin Bieber anunciaram nesta sexta-feira, 1º, que lançarão uma música em conjunto na próxima semana com o título Stuck with U (Preso com Você, em tradução livre), cujos rendimentos serão destinados a causas solidárias que apoiam as famílias dos profissionais que atuam na linha de frente do combate contra o novo coronavírus.

"Os lucros das reproduções e vendas serão doados para a organização First Responders Children’s Foundation, que financia ajudas e bolsas para os filhos dos profissionais de saúde, emergências e segurança que trabalham durante essa pandemia global", explicou Ariana por meio do Instagram.

Na mesma rede social, ela e Bieber divulgaram um desenho que faz referência à canção, que mostra duas pessoas de mãoes dadas dentros de uma casa, sentados no chão.

Embora a canção só vá ser lançada em 8 de maio, Bieber adiantou que a versão instrumental do tema estará disponível este fim de semana para que o público "possa fazer parte disso", sem dar mais detalhes. Ainda na sexta-feira, o mesmo desenho publicado por eles foi replicado com leve movimento e o som da nova música, sem letra.

O novo trabalho chega dois meses após o cantor canadense lançar o novo disco Changes, que seria acompanhado de uma turnê que teve de ser cancelada por causa da pandemia. Já Ariana Grande tem se unido a várias campanhas que tentam mitigar os efeitos da crise global.

Na semana passada, por exemplo, a cantora se juntou à iniciativa We've Got You Covered, que venderá máscaras personalizadas e inspiradas em artistas do pop para arrecadar fundos. Musicalmente, além da colaboração com Bieber, ela estará em uma canção do próximo disco de Lady Gaga.

Com informações da EFE