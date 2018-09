Ariana Grande é apalpada por pastor durante funeral de Aretha Franklin

Ariana Grande foi uma das artistas a prestar homenagem para Aretha Franklin em seu funeral. Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP

Nesta sexta-feira, 31, ocorreu em Detroit, o funeral da cantora Aretha Franklin, que morreu no dia 16 de agosto em decorrência de um câncer de pâncreas. Ariana Grande foi uma das que prestou homenagem a Aretha no evento, mas, após cantar, ela foi apalpada, o que gerou revolta nos fãs.

Ariana cantou Natural Woman e depois foi para a frente do caixão, onde o pastor Charles Ellis III comentou sua apresentação. O pastor logo segura na cintura de Ariana, que fica visivelmente desconfortável. Rapidamente, ele vai subindo a mão até a lateral dos seios da cantora e os apalpa.

Não demorou para que imagens do momento tomassem as redes sociais, e muitos fãs da cantora e internautas em geral mostraram revolta com o assédio sexual. Assista abaixo:

"Ele é um pastor, em uma igreja, durante um funeral, com uma celebridade. Agora imaginem quando ele está falando com uma mulher de forma privada, dando conselhos e ajuda", comentou uma internauta americana.

Rapidamente, a hashtag #RespectAriana foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre o caso.

Veja algumas das reações dos internautas:

Mano, a Ariana Grande foi assediada em frente as câmeras. Que horror!!! — amaranthine (@brubslola) 31 de agosto de 2018

eu não acredito que a Ariana Grande foi assediada em um VELÓRIO por PASTORES isso é um cúmulo da hipocrisia e falta de respeito, são esses os "homem de Deus" que pregam a palavra? engraçado, porque não vivem o que pregam! nojo desses machos — bea a+ yoongi stan ♡ (@littlefullmoon_) 31 de agosto de 2018

Ariana Grande é uma das milhares de mulheres que são assediadas diariamente. Mulheres precisam ser respeitadas! #RespectAriana — Wendell (@Lixendel) 31 de agosto de 2018