Ariana Grande divulga imagem prévia de especial que gravou para a BBC

A cantora Ariana Grande. Foto: Instagram/@arianagrande

Contagem regressiva dos fãs para a exibição do especial sobre Ariana Grande na BBC. No dia 1º de novembro, a rede de TV britânica irá mostrar os bastidores da carreira da cantora, com imagens inéditas e uma série de depoimentos.

Nesta quinta-feira, 18, a cantora fez um ‘esquenta’ nas redes sociais para o especial. “Queridos do Reino Unido, estou animada em anunciar que meu especial da BBC que filmamos em Londres será exibido em 1 de novembro, às 20h”, escreveu na legenda da foto publicada no perfil oficial dela no Instagram. Ariana aparece no palco com um vestido longo preto, cheio de babados.

O documentário da BBC foi gravado antes mesmo de o ex-namorado de Ariana Mac Miller morrer e da separação com o ator Pete Davidson.