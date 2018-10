Ariana Grande devolve presente de R$ 370 mil a Pete Davidson

A cantora Ariana Grande. Foto: Instagram/@arianagrande

Ariana Grande devolveu um anel de diamantes avaliado em US$ 100 mil, ou R$ 370 mil, à Pete Davidson. A cantora e o ator anunciaram o fim do noivado neste domingo, 14.

A jóia foi dada por Pete no dia em que decidiram ficar noivos. Ariana Grande iria se casar com ele, quando o ex-namorado dela Mac Miller morreu, aos 26 anos de idade. Tudo isso mexeu com o lado emocional da cantora, que até anunciou ‘pausa’ na vida pública para ficar ao lado de amigos e familiares.

Apesar de devolver o anel de brilhantes, Ariana Grande decidiu ficar com Piggy Smallz, leitão de estimação do casal. No fim de setembro, Pete Davidson participou do programa Late Night e falou sobre o presente curioso que deu à então noiva.

Assista ao vídeo: