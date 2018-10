Ariana Grande desabafa sobre ansiedade: 'Me sinto culpada por ter isso'

A saúde mental é tão importante quanto a saúde física e o bom funcionamento dos nossos órgãos. Quando sentimos uma dor no coração, não esperamos ter um infarto para ir ao cardiologista. O mesmo vale para transtornos mentais. Conversamos com o psiquiatra Ricardo Alberto Moreno, coordenador do Programa de Transtornos Afetivos (Gruda) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), e com Antônio Geraldo da Silva, diretor tesoureiro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, para dar dicas de como promover uma qualidade de vida melhor e proteger a saúde mental.

Foto: Pixabay