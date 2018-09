Ariana Grande critica própria música durante show em Londres

A cantora Ariana Grande. Foto: Andrew Hamik / AP Photo

Ariana Grande fez uma apresentação surpresa no Reino Unido nesta terça-feira, 4. No show secreto para os fãs, ela levou músicas do álbum Sweetener, lançado em agosto.

Ariana passou grande parte do tempo interagindo com o público e ouviu os pedidos para que cantasse Why Try, do álbum My Everything, de 2014. “Por que todo mundo ama essa música? É tão chata! Porque Try é uma das minhas músicas mais chatas”, desabafou. Mas disse na sequência, rindo: “Eu tenho que... (cantar a música)? Tudo bem, só porque eu amo muito vocês”.

Ariana Grande pediu que o público cantasse com ela, pois a música ‘a faz dormir’. Alguns fãs que estavam no show não gostaram do desprezo da cantora pela própria música. “Me senti tão ofendido”, escreveu uma seguidora.

i got so offended @ArianaGrande DON’T EVEN LIE TO YOURSELF LIKE THIS pic.twitter.com/kU4hUIPWFl — jess (@sweetnerjess) September 4, 2018 Apesar disso, o show surpresa causou comoção entre os fãs da cantora, que publicaram vários momentos da apresentação. Ariana Grande tocou 20 músicas na noite desta terça-feira, 4.

Ariana Grande has just taken to the stage in London and we can confirm that god really is a woman ?? @ArianaGrande pic.twitter.com/OIqbiOrQEW — Island Records (@islandrecordsuk) September 4, 2018