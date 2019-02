Ariana Grande cancela performance no Grammy após discussões com produtores

A cantora Ariana Grande. Foto: Chris Pizzello/AP

A cantora Ariana Grande se desentendeu com os produtores do Grammy, maior premiação da indústria musical, e cancelou sua performance no evento. As informações são do Variety.

Segundo fontes ouvidas pelo site, a cantora sentiu-se insultada após os produtores recusarem que ela cantasse 7 Rings, seu sucesso mais recente. Durante as negociações, os produtores chegaram a sugerir que Ariana fizesse um medley com uma segunda música escolhida por eles, mas a cantora negou. Além disso, fontes disseram que tais imposições não foram feitas a nenhum outro artista que irá se apresentar.

Por conta do desentendimento, Ariana cancelou sua apresentação e não deve comparecer à cerimônia, marcada para o próximo domingo, 10. A cantora concorre nas categorias Melhor Performance Vocal de Pop, com God Is a Woman, e Melhor Álbum Pop Vocal, com Sweetener.