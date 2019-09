Ariana Grande aluga jatinho particular para cachorros

A cantora Ariana Grande. Foto: Instagram/arianagrande

Ariana Grande não consegue se desgrudar dos seus pets. Sobretudo quando tenta superar um momento de ansiedade já compartilhando com seus fãs nas redes sociais.

Desta vez, a cantora decidiu alugar um jatinho especialmente para seus dois cães de estimação. De acordo com informações do The Sun, Toulouse e Myron viajaram até Glasgow com uma equipe de funcionários antes de Ariana chegar ao hotel para um show.

Uma fonte da publicação disse que os cães chegaram três horas antes da cantora. “Ariana queria ter certeza de que se sentia em casa e, depois de cancelar uma série de encontros devido à ansiedade, eles a ajudaram com isso. Eles ajudam a acalmar seus nervos”, revelou.

Além da aeronave fretada, ela também reservou uma suíte para os cachorros no hotel Blythswood. Cada diária do quarto sai por R$ 12,8 mil. No quarto dos animais tem jacuzzi, sauna e jardim no terraço.

Ariana Grande já disse, em entrevista ao The Sun, como a convivência com os pets tem sido benéfica para sua recuperação emocional. “Adoro cachorros! Não fico deprimida com muita frequência - eles simplesmente não me deixam”, avaliou.

E basta dar uma olhada no perfil da cantora no Instagram para notar o amor que sente pelos pets. Confira.