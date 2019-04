Aretha Franklin recebe prêmio póstumo do Pulitzer

Aretha Franklin em sua última apresentação, na catedral de St. John the Divine, em Nova York, em novembro de 2017. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

A rainha do soul Aretha Franklin, que morreu em agosto do ano passado aos 76 anos, ganhou um prêmio póstumo do Pulitzer. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 15, pelo Twitter, no perfil oficial do prêmio.

A cantora foi homenageada com a Menção Especial do Prêmio Pulitzer por sua contribuição à música e cultura norte-americanas.

Ela é a primeira mulher, individualmente, a receber a citação especial desde que foi concedida pela primeira vez em 1930.

"Parabéns a Aretha Franklin, sua família e amigos", disse o perfil do prêmio na rede social. Outros homenageados com o prêmio incluem Hank Williams, Bob Dylan, Duke Ellington, John Coltrane e Thelonious Monk.

Aretha morreu no dia 16 de agosto do ano passado após uma batalha contra o câncer de pâncreas. Ela recebeu inúmeros outros elogios de prestígio, incluindo a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do Rock and Roll.