Arctic Monkeys lança clipe de nova música 'There’d Better Be A Mirrorball'

A banda Arctic Monkeys fará três shows no Brasil em 2022: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Foto: Zackery Michael

Depois de quatro anos sem novidades, Arctic Monkeys lançou sua primeira canção inédita, nesta segunda-feira, 29. There’d Better Be A Mirrorball faz parte do novo álbum da banda The Car.

A música suave também recebeu um clipe que mostra o grupo gravando o novo single. The Car será o sétimo disco de estúdio do grupo, e o primeiro desde Tranquility Base Hotel and Casino (2018).

O novo disco será lançado na sexta-feira, 21 de outubro. O LP premium estará disponível em edição limitada do vinil cinza com capa rígida brilhante através da Loja Oficial AM. Um disco exclusivo, colorido, chegará a lojas independentes e lojas HMV. O The Car também estará disponível em LP padrão, CD, cassete e digital.

O Arctic Monkeys fará shows e será headliner em vários festivais nos próximos meses - no Brasil, eles vão se apresentar em novembro: dia 4, no Jeunesse Arena, Rio de Janeiro; dia 5, no Primavera Sound, São Paulo; e dia 8, na Pedreira Paulo Leminsk, Curitiba.