'Aqui em casa está uma loucura', diz Juliana Paes sobre covid-19

Juliana Paes falou sobre seu marido, Dudu Baptista, ter contraído a covid-19 em entrevista ao Altas Horas, na Globo.

"Aqui em casa está uma loucura! Nós descobrimos que o Dudu está com covid e está isolado. Ele está assintomático, descobriu por um exame de rotina de trabalho. Agora teve que se trancar no quarto novamente. Comidinha na bandeja. Só estamos nós quatro aqui, eu ele e as crianças", afirmou.

No sábado, 19, após a gravação da entrevista, mas antes do material ir ao ar, a atriz confirmou que seu teste para coronavírus também deu positivo, mas que está bem e assintomática.