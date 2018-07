Apresentadora do Grammy Latino responde a ‘broncas’ por trabalhar logo após dar à luz

A apresentadora do Grammy Latino, Roselyn Sánchez Foto: Instagram / @roselyn_sanchez

A apresentadora do Grammy Latino, Roselyn Sánchez, respondeu na última quarta-feira, 15, um dia antes da entrega da premiação, aos conselhos recomendando que ela ficasse em repouso e não conduzisse o prêmio, já que deu à luz há apenas duas semanas.

Em vídeo, a porto-riquenha concordou com as “broncas”, afirmando que as pessoas têm razão quando falam que ela deveria, sim, ficar em descanso. “Mas eu já me comprometi. Eu estou aqui”, contou ela. “Não estou 100% recuperada, mas me sinto bem. Eu prometo a vocês que estou me cuidando.”

“O bebê está no hotel com as duas babás e ele está calmo. Tudo está OK, então não se preocupem. Nós vamos fazer a apresentação amanhã. Vai ficar ótima. Estou fazendo isso com muito amor por todo o meu povo em Porto Rico. Para representar meu país, vou fazer o sacrifício. Rezem por mim. O programa vai ser espetacular”, completou.

Sánchez assegurou também que continua a amamentar seu filho e, para comprovar, postou uma foto sua alimentando o bebê Dylan, nascido em 3 de novembro, na última quinta-feira, 16.

Confira abaixo o vídeo: