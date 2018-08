Apresentadora de TV é demitida por roupa escolhida durante o Ramadã

A apresentadora Amal Al-Awadhi foi alvo de críticas após usar o vestido da foto. Foto: Twitter/@jaiyeorienews

Amal Al-Awadhi, uma apresentadora de um game show do Kuwait, foi demitida após telespectadores terem reclamado de sua roupa durante uma transmissão ao vivo. A própria transmissão, inclusive, foi cortada repentinamente após as reclamações. As informações são do Daily Mail.

O motivo para isso foi a reclamação de usuários do Twitter sobre o vestido branco de Amal, que seria inapropriado para o Ramadã. A emissora onde o programa é exibido é a Kuwait Television Channel, administrada pelo governo do país.

Algumas horas após o ocorrido, Amal fez vídeos do Snapchat contando mais detalhes: "Eu ouvi alguém dizendo: 'Tire Amal do ar agora, ou eu vou fechar o canal'", disse ela, de acordo com o Stepfeed. O site diz que a pessoa que deu a ordem foi um oficial do governo.

Ela usava um vestido off-white de renda com comprimento na altura dos joelhos com mangas bufantes. Ela mesma ficou perplexa por ter ofendido alguns telescpectadores. "Já que o programa estava indo ao ar durante o Ramadã, eu tive muito cuidado sobre não ser contra nenhuma de nossas tradições, eu tive cuidado com o que eu vesti e com a maneira como falei", disse ela.

Amal ainda falou que não foi informada sobre o motivo pelo qual foi demitida. Muitos internautas, porém, disseram que ela deveria ter escolhido um vestido mais modesto.