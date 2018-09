Apresentadora da BBC anuncia que tem apenas alguns dias de vida

Rachael Bland, apresentadora da BBC, anunciou em suas redes sociais que tem apenas alguns dias de vida por conta do agravamento de um câncer de mama. Foto: Instagram/@bigclittleme

Rachael Bland, apresentadora da BBC Radio 5 do Reino Unido, anunciou na última segunda-feira, 3, que tem apenas poucos dias de vida, por conta de um câncer de mama. Ela apresenta o podcast You, Me and the Big C ao lado de Deborah James e Lauren Mahon.

"Nas palavras do legendário Frank S: receio que a hora chegou, meus amigos. E, de repente, eu descubro que tenho apenas alguns dias. É muito surreal. Obrigada vocês pelo apoio que recebi. Debs e Iozz vão continuar com o podcast #youmebigc. Adeus, meus amigos", escreveu Rachael no Twitter e no Instagram.

De acordo com a BBC, a apresentadora tem 40 anos e foi diagnosticada com o câncer em novembro de 2016. No mês passado, ela falou que estava numa "corrida contra o tempo" para publicar um livro para seu filho de dois anos, Freddie, e acreditava ter menos de um ano de vida. Em julho, ela descobriu que o câncer havia se espalhado pelo corpo e que não havia mais tratamento possível.

Apresentadores de diversos programas de TV e rádio da BBC responderam ao tuíte de Rachael, expressando tristeza pela notícia. "Ai, Rach. A vida pode ser tão inacreditavelmente cruel. Enviando todo o meu amor enquanto eu sento aqui cheio de lágrimas nos olhos. Você é uma mulher incrível. Vejo você com uma taça de vinho no outro lado", escreveu Will Perry, apresentador da BBC Sports.

