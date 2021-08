Apresentador norte-americano se pendura em avião em pleno voo; veja o vídeo

O apresentador norte-americano Jay Leno saiu por compartimento do avião em movimento Foto: Reprodução Instagram / @spikeferesten

O apresentador norte-americano Jay Leno, 71, surpreendeu os fãs ao aparecer em vídeo, pendurado do lado de fora de um avião em pelo voo sobre o oceano. A imagem, feita da cabine, mostra Jay se segurando no nariz do avião, sem equipamento de segurança, fazendo um sinal de joia com o polegar.

Famoso pelo lendário talk show The Tonight Show With Jay Leno, que ficou no ar na rede NBC por 22 temporadas, Leno foi convidado para o podcast, Spike's Car Radio. Spike Feresten usou o vídeo para divulgar o episódio nas redes sociais: “Jay fala sobre sua nova carreira como wing walker”, brinca o comediante na legenda, se referindo ao profissional que anda nas asas dos aviões durante os shows aéreos.

Na entrevista, Leno conta o que aconteceu: "O 'nariz' [do avião] abre por dentro, então eu escalei. Eu queria fazer uma surpresa para os rapazes. Eles são meus amigos e não sabiam que a parte da frente abria". E concluiu: "Eu só estava sendo idiota".

Questionado sobre a segurança da manobra, considerando os fortes ventos fora do avião, ele apenas respondeu: "Não é tão ruim".