Apresentador João Gordo revela que tem doença pulmonar crônica

João Gordo possui doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O apresentador e cantor João Gordo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para contar aos seus seguidores que possui doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Na última terça-feira, 28, ele publicou uma foto em que aparece com uma máscara de inalação e um oxímetro no dedo com a legenda: "Quilômetros de cigarros, montanhas de maconha. Alguns passam ilesos; outros, não".

A imagem acabou preocupando alguns fãs. Por isso, em vídeo, ele falou sobre seu estado de saúde. "Eu não estou morrendo, cara. Mas se eu ficar marcando, eu posso morrer. Eu tenho um problema do pulmão. Eu sou DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica."

Segundo ele, a mudança de temperatura acaba deixando a situação ruim. "Quando muda o tempo, inverno, eu fico cheio de catarro e não consigo dormir. Eu tenho que ficar fazendo inalação e medindo com o oxímetro no dedo toda hora."

A DPOC é um tipo de doença que obstrui a passagem de ar pelos pulmões e causa dificuldade na respiração. A quadro é considerado perigoso por existir a possibilidade de a pessoa parar de respirar de vez. Apesar de não haver cura, existem prevenções e medidas que ajudam a manter a situação sob controle e devolver um pouco da atividade pulmonar.