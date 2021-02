Apresentador da Record assume relacionamento gay pelas redes sociais

O apresentador da Record Fábio Ramalho, 45, e o namorado João Paulo dos Santos, 19 Foto: Reprodução Instagram / @fabioramalho

Fábio Ramalho, 45, postou uma foto nas suas redes sociais abraçado com João Paulo dos Santos, 19, e escreveu: "Por um mundo mais feliz, onde as pessoas possam ser o que elas quiserem, com quem elas quiserem e como quiserem", escreveu o jornalista da Record nesta segunda-feira, 22. Na postagem, as hashtags "não à homofobia", "liberdade" e "gay" deixam claro que se trata de um casal.

O apresentador dos quadros #Partiu e Achamos no Rio, do Balanço Geral RJ, já havia postado uma foto ao lado do namorado no feriado de carnaval, mas a legenda não dava nenhuma dica sobre o relacionamento: “Um carnaval sem carnaval que valeu!”.

No perfil de João a situação já era diferente. Desde agosto do ano passado o jovem tem postado fotos do seu relacionamento com o jornalista com legendas românticas. Na primeira foto que aparecem juntos, na piscina de um resort em Mangaratiba, RJ, João escreveu: "A vida não é feita de respirações, mas dos momentos que nos tiram o fôlego". Nos comentários, Ramalho se declarou: "Te amo, bebezão".

Na postagem do jornalista, os amigos brindaram o casal. Ana Hickmann escreveu “amor” e vários corações, o empresário Luiz Fernando Coutinho desejou “felicidades ao casal”, e Simone, do grupo Fat Family comentou “lindão”.