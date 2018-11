'Aprendi a ser sincera e praticar o bem', diz Helen Ganzarolli sobre Silvio Santos

Helen Ganzarolli. Foto: Christina Rufatto

Helen Ganzarolli demonstrou gratidão ao Silvio Santos em entrevista que concedeu ao programa Tricotando, da RedeTV!, na segunda-feira, 12.

Os apresentadores estavam comentando a polêmica do dono do SBT com Claudia Leitte - quando disse que se excitaria caso abraçasse a cantora - e resolveram ponderar a situação listando cinco qualidades que a ex-assistente de palco assimilou com o chefe.

"Aprendi a ficar mais esperta com as coisas ao meu redor, ser mais exigente comigo mesma e com o trabalho das pessoas", afirmou. "Eu era um pouco sonsinha quando comecei no SBT", completou.

Ela disse, também, que era lerda, porque veio do ambiente calmo do interior e, com a ajuda de Silvio, se tornou uma pessoa mais ágil. Além disso, Helen afirmou que aprendeu a ser sincera e praticar sempre o bem.

No fim da reportagem, uma das apresentadoras do programa, Lígia Mendes, brincou com o assédio que Claudia Leitte sofreu. "Está tranquilo, gente. [Helen] aprendeu bastante coisa e a Claudia nem precisa ficar com ciúme, porque a pipa do vovô não sobe mais", disse ela rindo.