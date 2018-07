'Aprendemos muito um com o outro', diz Gisele Bündchen sobre Tom Brady

Gisele e Tom Brady em fevereiro de 2017, quando o New England Patriots venceu o Super Bowl Foto: Troy Taormina/USA TODAY Sports

Gisele Bündchen deu uma entrevista a Charlie Rose, no programa CBS This Morning, e falou sobre seu relacionamento com Tom Brady, que vai muito bem, de acordo com a übermodel.

A brasileira falou sobre o futebol americano, esporte praticado pelo marido, jogador do New England Patriots. "É um esporte de contato e um esporte muito agressivo, mas ele sabe que eu o apoio e que quero que ele seja feliz", disse. "Se isso faz ele feliz e ele ama fazer isso, então, eu vou apoiá-lo como sempre fiz. Eu quero que ele seja feliz e completo."

O apresentador do jornal matinal afirmou que Gisele mudou durante o relacionamento dos dois, assim com Tom Brady. O casal está junto há oito anos. "Sim, eu acho que foi isso que fizemos", respondeu. "Eu acho que nós crescemos e aprendemos muito um com o outro. Você sabe, andar por essa vida com um parceiro com quem você pode sempre crescer e aprender é maravilhoso."

O casal tem dois filhos, Benjamin, de sete anos, e Vivian, de quatro.

A entrevista da modelo vai ao ar na próxima quinta-feira, nos Estados Unidos, na CBS.