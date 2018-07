Após 'viralizar' na web, 'Mamãe Chewbacca' ganha sua versão em boneco

O vídeo dela como Chewbacca é o maior viral de 2016. Foto: Reprodução/Facebook

A americana Candace Payne - conhecida como 'Mamãe Chewbacca' após ter um vídeo viralizado no mundo todo usando uma máscara do personagem de Star Wars - agora possui o seu próprio boneco.

Candace revelou o brinquedo através de uma transmissão ao vivo do seu Facebook, no mesmo estilo alegre e bem humorado do vídeo que a tornou conhecida no mundo todo.

A estrela da internet visitou a sede da fábrica de brinquedos que produz a máscara do personagem que ela usou em seu vídeo. Os chefes da marca a presentearam com uma figura de ação com seu próprio rosto, vestindo uma roupa idêntica ao corpo do personagem Chewbacca.

"Agora é serio, eu me sinto como o Batman. Ninguém gostava de mim até eu usar uma máscara", enfatizou a americana.

Um representante da marca confirmou para a revista Entertainment Weekly que o boneco estará a venda em breve e possui 13 frases marcantes do vídeo de Candace.

O boneco de Candace conta com 13 frases marcantes de seu viral. Foto: Reprodução/Facebook

O viral 'Pequenos bons momentos da vida' já conta com mais de 157 milhões de visualizações, quase 3 milhões de curtidas e se aproxima dos 3,5 milhões de compartilhamentos.

O sucesso de Candace nas redes já fez com que ela ganhasse um encontro divertido com o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, uma entrevista no programa de James Corden, além de receber diversos tipos de patrocínios e presentes.