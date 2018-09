Após ver roubo de celular, Anitta para bloco e dá bronca em folião

Anitta comandou o 'Bloco das Poderosas' no Centro do Rio de Janeiro Foto: Instagram/@anittando

No comando do ‘Bloco das Poderosas’, que aconteceu no último sábado, no Centro do Rio de Janeiro, Anitta se divertiu com convidados e agitou a multidão com seus hits.

Mas, no meio da folia, parou o bloco para dar uma bronca em um folião que havia acabado de furtar um celular. "Eu também não tinha condição de ter as minhas coisas e nem por isso ia pegando de ninguém”, disse.

Ela aproveitou a oportunidade para reforçar a importância de correr atrás dos objetivos sem passar por cima dos outros.

“Se as pessoas nasceram com mais oportunidade, a gente que corra atrás. Se Deus quiser, um dia vai mudar, mas a gente não pode roubar o que é dos outros. O que é dos outros é dos outros. O que é nosso é nosso”, explicou.

O momento foi gravado e publicado pelo colunista Léo Dias.

Assista: