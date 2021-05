Após vencer covid-19, Geraldo Luís é vacinado contra a doença: 'Viva a vida'

Geraldo Luís compartilha momento em que é imunizado contra covid-19 Foto: Instagram/ @geraldobalanca

Geraldo Luís, 50, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta segunda-feira, 17. O apresentador ficou internado por vinte e dois dias em um hospital de São Paulo devido a complicações da doença, há dois meses.

No Instagram, ele compartilhou uma série de registros do momento da imunização e comemorou: "Finalmente vacinado! Demorou, mas chegou o dia. Quase morri, esperei a vacina, mas não deu tempo de ter escapado da violência que sofri desse vírus", iniciou ele na legenda do post.

"Quase perdi minha vida, mas sobrevivi por Deus e pela ciência. Hoje, tomei a primeira dose da Pfizer. Desejo que todos tenham esse direito e logo, pois já demorou", escreveu Geraldo.

"Viva a vida! Vida que segue. Ao meu filho, minha admiração de ter ficado comigo desde cedo na fila, comemorando cada momento desse dia de hoje. Vacina para todo o povo logo", finalizou ele.

Geraldo recebeu alta do Hospital Vila Nova Star no dia 21 de março. Na época, ele agradeceu a toda equipe médica e, principalmente, a Ludhmila Hajjar. "Passei uma travessia como a de um rio turbulento que, aos poucos, foi acalmando. Agradeço todos enfermeiros, médicos e minha amiga que diretamente foi a responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta", disse ele, se referindo à cardiologista.