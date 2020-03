Após vazamento de músicas, Pabllo Vittar antecipa lançamento de álbum

A cantora Pabllo Vittar no MTV Europe Music Awards, na Espanha Foto: Jon Nazca / Reuters

A cantora Pabllo Vittar decidiu antecipar o lançamento o seu novo álbum, 111, para esta terça-feira, 24, às 21 horas. O anúncio ocorreu após o vazamento de algumas músicas da produção nesta segunda-feira, 23.

O álbum conta com as músicas Tímida, em parceria com a cantora Thalía, Clima Quente, com Jerry Smith, Lovezinho, parceria com Ivete Sangalo, Rajadão e Salvaje. Além das cinco faixas novas estarão no álbum as músicas Amor de Que, Parabéns, Ponte Perra e Flash Pose.

Na segunda-feira, 23, após o vazamento das músicas, que passaram a circular pela internet, Pabllo falou sobre a questão em suas redes sociais. “Parem de compartilhar conteúdos vazados! Já estamos verificando o que aconteceu”, disse ela no Twitter. A cantora reforçou o pedido no Instagram: “não compartilhem conteúdos vazados, preciso de vocês [fãs] mais do que nunca”.

parem de compartilhar conteúdos vazados! Já estamos verificando o que aconteceu — Pabllo Vittar (@pabllovittar) March 24, 2020

Pouco após anunciar a nova data do álbum, Pabllo também falou mais sobre o vazamento: “já passei por tantas coisas, não vai ser um vazamento que vai me abalar!”. O álbum ainda deve contar com outras músicas, que serão lançadas no futuro em uma versão deluxe.

já passei por tantas coisas, não vai ser um vazamento que vai me abalar! O 111 Álbum sai hoje às 21h em todas as plataformas digitais #111iscoming — Pabllo Vittar (@pabllovittar) March 24, 2020

Capa do álbum '111', da cantora Pabllo Vittar Foto: Ernna Cost

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais