Após uma polêmica sexual, Armie Hammer deixa série sobre 'O Poderoso Chefão'

Armie Hammer no Prêmio Spirit de Filmes Independentes, em fevereiro de 2019 Foto: Danny Moloshok/ Reuters

O ator Armie Hammer, conhecido por Call Me By Your Name (2017), deixou a série sobre os bastidores do filme O Poderoso Chefão (1972) no qual ia interpretar o produtor Al Ruddy, após a polêmica desencadeada por suas supostas mensagens de conteúdo sexual extremo.

Este é o segundo trabalho que o Hammer cancela como resultado do vazamento anônimo de mensagens privadas nas quais ele, supostamente, detalhou algumas fantasias sexuais, que em certos casos eram muito perturbadoras. Há poucos dias, e pelo mesmo motivo, ele disse adeus a outro filme que iria protagonizar com Jennifer Lopez.

Agora, a série que vai explorar as filmagens da obra-prima de cinema sob o título de The Offer, um formato da Paramount +, terá que

para encontrar um novo protagonista.

No momento, nem Hammer nem sua equipe comentaram a decisão, de acordo com a revista Variety.

A carreira do ator deu uma guinada de 180 graus no início deste ano com o vazamento (via prints) de supostas mensagens com conteúdo chocante que ele enviou para mulheres por redes sociais.

"Eu preciso beber seu sangue" ou "Eu sou cem por cento canibal" são alguns dos desejos que Hammer supostamente escreveu, que em todos os momentos descreveu ações muito violentas.

O nome do ator esteve nos trending topics global por semanas, especialmente depois de uma de suas ex- namoradas, Courtney Vucekovich, confirmar à imprensa os "raros" fetiches sexuais de o ex-namorado dela.

Após a saída de Hammer da comédia que estrelaria Jennifer Lopez, Shotgun Wedding, o ator garantiu que o mensagens chamativas não eram dele.

"Não estou respondendo a essas merdas de mentiras, mas à luz de os ataques viciosos e espúrios da internet contra mim, não posso deixar meus filhos com a consciência tranquila por quatro meses para filmar na República Dominicana", disse ele para tentar fechar uma polêmica que ainda está muito viva nas redes.