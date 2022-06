Após um ano sem música solo, Iza lança 'Fé' e traz mensagem sobre resistência

Iza lança 'Fé' e deixa mensagem de resistência e autoconhecimento. Foto: Guilherme Nabhan

"Quero muito que as pessoas entendam que eu sei que 'tá f***' e que às vezes ter fé não é fácil. Ter fé não depende só da gente e de jogarmos juntos, e é importante dizer isso pras pessoas, de que vai dar tudo certo." É assim que Iza quer que sua música Fé fique marcada para seus fãs. O single é sobre acreditar, resistir e transformar, mas também é sobre autoconhecimento e sobre evoluir no coletivo.

A letra fala um pouco sobre a trajetória da cantora desde a infância, sobre batalhas que travou e sobre a gratidão por tudo que conquistou. O clipe do novo single traz uma dança contemporânea e elementos que compõem a mensagem que Iza deseja passar.

Além da mensagem sobre acreditar nos sonhos, Fé marca o amadurecimento de Iza na música. "Estou experimentando essa sonoriedade, não é algo novo. Essa música lembra Dona de Mim, mas foquei em bastante brasilidade na música e tem me deixado encantada. É uma mensagem pra mim também e é uma música muito especial", diz, em entrevista ao Estadão.

Com um misto de ansiedade e alegria, Iza não esconde o quanto quer que o público ouça e opine sobre o novo single. "Tô há uns três meses olhando pra música todo dia e estou ansiosa. Já não aguento mais ouvir a música", brinca.

"Estou ansiosa pra saber o que vocês vão achar. Foi um trabalho que fiz com muito amor e espero que as pessoas entendam essa mensagem sobre resiliência e da fé do nosso 'corre'. Fiz com carinho e estou apegada nessa música", diz.

Em determinado momento do clipe, a cantora aparece no centro de um cenário vermelho e é xingada por diversas pessoas. Para ela, mesmo passando por esses xingamentos em cena, foi algo divertido de se fazer. "Por mais que tenha um 'bando' de gente me xingando, foi muito gostoso fazer esse trabalho", fala.

Em seguida, há uma escada humana que a ajuda a subir cada degrau rumo ao seu sonho e esse foi um pedido de Iza para Felipe Sassi, que assina a direção do vídeo, e que embarcou nessa ideia da cantora.

Ela lembra que falou sobre essa imaginação da 'escada de gente' para o diretor e que, assim que ele aceitou, começaram a buscar referências para reproduzir. "Eu queria que não desse pra ver escada e o Felipe achou ótimo, começamos a pequisar e a escada virou realidade", fala.

Os dançarinos do clipe de Fé são majoritariamente negros e a cantora explica que não é uma coisa que ela faz de caso pensado. "A gente precisa se ver nos lugares e ver nosso sonho materializado pra saber que é possível estar lá também. É importante pra mim saber fazer isso [a representatividade negra] enquanto estou no trabalho. Quero que seja algo normalizado. Não estamos acostumados a nos ver nos lugares e isso precisa mudar", conta.

Para o clipe de 'Fé', Iza imaginou uma escada de gente e não esconde a felicidade ao ver ideia se tornando real. Foto: Guilherme Nabhan

Em trecho da música, Iza fala: "Fé pra enfrentar esses filha da p***". Durante nossa conversa, ela brinca que existem muitas pessoas assim e que são muitas as ocasiões que fazem com que as pessoas se sintam em uma situação de não acreditar em si mesmo.

"Eu não tive isso diretamente, mas claro que quando sofria racismo fazia com que eu imaginasse que ser cantora era impossível. A gente recebe mensagens negativas de todas as formas e a ideia de fazer essa música veio disso. Essa foi a experiência, de achar que eu nunca poderia chegar nos lugares. Isso é uma forma de criar obstáculos e de te colocar pra baixo", fala.

A fé de Iza

Sobre a sua própria fé, Iza revela que teve um momento no início da carreira que pensou em desistir de tudo. Foto: Guilherme Nabhan

Falando tanto sobre fé e como o próprio título da música, Iza relembra momento em que a sua própria fé ficou um pouco abalada. Isso foi logo no início de sua carreira, quando ela apenas publicava vídeos no YouTube. "Minha intenção era criar portfólio para conseguir vender show e não estava vendendo nada. Só que as contas começaram a apertar", conta.

A cantora cita a conversa que teve com sua mãe na época e que foi graças ao apoio de dona Isabel Cristina que temos Isabela cantando por tantos lugares do Brasil.

"Falei pra minha mãe que ia parar com essa loucura de tentar ser cantora e que ia procurar um emprego pra ajudar em casa. Tava uma confusão lá em casa e minha mãe conversou muito comigo sobre não desistir e acreditar 100% nisso. Claro que entendi que era privilegiada de poder insistir nisso e aconteceu em um momento muito crucial, 'vai ou racha' porque eu pensei: vou continuar cantando ou vou realmente caçar algo pra pagar as contas", diz.

Novos projetos

O single 'Fé' abre as portas para o novo álbum de Iza - ainda sem data para lançamento. Foto: Guilherme Nabhan

O último lançamento de Iza foi com Ivete Sangalo, a música Salve Baby / Citação: Vamos Fugir. Já o último single solo foi Sem Filtro, lançado em 2021, com remix em 2o22. Desde então, ela segue trabalhando nos bastidores para novos lançamentos e Fé é o pontapé para o novo álbum.

"Eu me envolvo muito e sou mais devagar [risos]. Sou mais devagar no processo de criação e de produção, pra idealizar o que eu quero e gosto. Então meu ritmo é diferente de outros artistas e está muito confortável pra mim", fala.

A cantora acredita que mais artistas deveriam olhar mais para o processo de criação e entender que não é necessário se adequar às coisas. "Precisamos estar confortáveis com nosso ritmo e cada um tem o seu, não precisamos obedecer nada, se tá certo ou errado. Acho que precisamos curtir o processo, né?", diz.

Mesmo achando seu ritmo mais devagar, ela entende que só assim é possível trabalhar pelo simples fato de participar de todas as etapas de um novo projeto: "É o tempo que eu consigo participar de todo processo, desde a composição até a parte de figurino (que eu gosto muito). Além de todos os estudos, tem a questão de estar inspirada".

"Pra não surtar e transformar em algo desesperador e chato, a gente faz em um ritmo que é maneiro pra gente. Não faz sentido ficar maluca, nervosa, triste e agoniada fazendo um trabalho que é a coisa mais gostosa", fala.