Após troca de likes, Demi Lovato e Neymar se encontram nos EUA

Demi Lovato tietou Neymar após partida do Barcelona Foto: Twitter/ @portallovato

Demi Lovato e Neymar, enfim, se conheceram. Após uma troca de likes e de mensagens nas redes sociais, a cantora encontrou o jogador brasileiro ontem, 22, após o amistoso entre Barcelona e Juventus, no MetLife Stadium, em New Jersey.

A cantora assistiu ao jogo acompanhada de seu amigo Dave Osokov e foi devidamente vestida com a camisa do Barcelona. Neymar foi um dos destaques do time espanhol e Demi vibrou bastante com a atuação do novo amigo.

A amizade entre a dupla nasceu de uma maneira inesperada, mas deixou os fãs bastante felizes. Neymar foi quem iniciou a aproximação ao publicar em seu Instagram que estava amando Sorry Not Sorry, nova música de Lovato.