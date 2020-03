Após teste, Luisa Mell confirma que está com o novo coronavírus

A apresentadora e ativista Luisa Mell Foto: Silvana Garzaro / Estadão

A ativista Luisa Mell confirmou nesta segunda-feira, 23, que testou positivo para o novo coronavírus, e também está com pneumonia. Além dela, o marido também está com o vírus e encontra-se internado no hospital com uma pneumonia.

Luisa havia falado mais cedo sobre a situação em sua conta no Instagram: “Fizemos [o exame] há uma semana. Para meu desespero, meu marido foi internado. Eu vou me tratar em casa".

“É sério sim, as pessoas devem parar de pensar na economia. O que importa mesmo é a vida”, disse Luisa. Ela está se tratando em casa e agradeceu aos seguidores pelas mensagens de carinho e desejos de melhora.

A ativista também fez um pedido para que as pessoas permanecem em casa para evitar o contágio. Mais cedo ela informou que o filho apresentou febre, um dos sintomas de covid-19, mas não deu mais detalhes. “Estou arrasada, amigos. Só tenho vontade de chorar. Deus nos proteja”, disse ela.

