Após testar positivo para covid-19, Lucas Penteado se recupera: 'Estou curado'

Lucas Penteado já está recuperado da covid-19 Foto: Fábio Rocha/ Globo

O ex-participante do Big Brother Brasil 21, Lucas Penteado, revelou que teve covid-19 e já está curado. Como ele tem bronquite, o ator integra ao grupo de risco da doença.

Nas redes sociais, ele compartilhou uma série de stories explicando que testou positivo para o coronavírus há três semanas, mas que já está de volta ao trabalho, após o período de recuperação.

"Três semanas atrás peguei covid-19. Anteontem, fiz o teste e, graças a Deus, estou curado dessa parada, o teste deu negativo. Mesmo assim, queria agradecer a todas as mensagens de afeto, força, os posts e as orações. Não estou mais doente", explicou.

No Instagram, o artista também tranquilizou os seguidores e fãs e mostrou que está empolgado para voltar a rotina de antes."Estou bem, família. Vamos voltar a trabalhar , porque eu já estou em casa há muito tempo", finalizou.

Lucas teve uma participação marcante no reality show da Globo. Ele integrava o grupo camarote, porém pediu para sair do programa no dia 7 de fevereiro, devido a algumas discussões que teve com outros brothers da casa.