Após término com Pedro Scooby, Luana Piovani tem romance com médico

Luana Piovani. Foto: Reprodução/Instagram

Parece que Luana Piovani já está curtindo a solteirice. Depois de se divorciar de Pedro Scooby, a atriz estaria se relacionando com um médico de São Paulo. As informações são do jornal O Dia.

Segundo o jornal, os amigos negam que Luana esteja namorando sério, mas ela já foi flagrada beijando o médico numa balada no centro da capital paulista. Scooby, inclusive, já estaria sabendo do novo affair.

Pedro e Luana ficaram juntos por cinco anos e, em agosto, eles anunciaram a separação oficialmente, após muitos boatos. Os dois tiveram três filhos: Dom, de quatro anos, e os gêmeros Ben e Liz, de um ano.