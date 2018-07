Após término, Chloë Moretz e Brooklyn Beckham são capa de revista juntos

Chloë Moretz e Brooklyn Beckham anunciaram fim do namoro há duas semanas. Foto: Reprodução

O relacionamento entre Chloë Grace Moretz e Brooklyn Beckham acabou há pouco mais de duas semanas mas, nesta semana, o casal é capa da revista Teen Vogue de outubro/novembro. Isso porque as fotos e a entrevista foram feitas antes do término.

Mesmo ao lado do ex, a atriz não teve problema em divulgar a revista em seu perfil no Instagram. Na legenda, ela disse: "Não poderia estar mais feliz de ser a capa de novo! Bela história fotografada por Bruce Weber".

Na entrevista, a atriz se refere a Beckham como seu namorado, e fala sobre a dificuldade de manter a privacidade do relacionamento.

“Eles querem uma história. Ele querem tabloide.”, ela diz. “Especialmente agora, em minha nova relação com meu namorado. Nós saímos e tem 15 paparazzis e nós estamos apenas indo ao mercado. Nós somos pessoas reais e estamos passando por experiências emocionais reais, e tudo isso está acontecendo ao nosso redor. Tentar nos manter em nosso mundinho é difícil", disse ela.