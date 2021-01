Após 'susto', MC Livinho 'está abalado com tudo que aconteceu'

Mc Livinho publica vídeo em seu Instagram após horas desaparecido Foto: Reprodução/Instagram @mclivinho

Um comunicado foi feito nos stories do Instagram de MC Livinho na tarde desta segunda-feira, 18, em relação aos vídeos em que o cantor afirmou estar sendo perseguido e chegou a pedir ajuda publicados na noite de domingo.

"Oi, queria agradecer por todas as orações de vocês. Todo mundo se preocupou com o Oliver, agora está tudo bem. Ele está abalado com tudo que aconteceu. Infelizmente algumas pessoas más repercutiram de forma negativa, mas ele está bem", diz uma voz feminina de pessoa próxima a MC Livinho, sem se identificar.

Em seguida, concluiu: "Estamos com a família inteira unida. Ele passou por um livramento, está feliz pela vida e agora vai dar mais valor ao que importa. Quando estiver melhor, ele vai conversar com vocês. Fiquem com Deus".

O que aconteceu com MC Livinho

Durante a tarde do último domingo, 17, MC Livinho publicou uma série de stories no Instagram que despertaram a preocupação dos fãs. Após parar para almoçar em um local em uma estrada, o cantor deu a entender que um grupo de pessoas estaria "encarando" ele.

Na sequência, afirmou que estaria dando passagem a um carro que vinha atrás dele, mas o mesmo não passava adiante. Ele chegou a gravar o carro que supostamente estaria lhe perseguindo, demonstrando preocupação.

Mais tarde, publicou um vídeo em local escuro, com pouca visibilidade, em que era possível ouví-lo pedindo ajuda. O material, posteriormente, foi deletado e MC Livinho publicou apenas: "Obrigado Deus, obrigado fãs, eu estou bem. Foi um susto".